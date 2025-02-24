Канада передаст Украине более 20 бронемашин и тренажеры для F-16

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете помощи, в который, в частности, войдут более 20 бронемашин и несколько тренажеров для истребителей F-16. Об этом он сказал на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве в понедельник, 24 февраля.

На третью годовщину российского полномасштабного вторжения Канада объявила о предоставлении Украине еще 25 боевых машин пехоты LAV-3.

"Мы будем передавать две бронированные машины боевой поддержки, на которых украинские войска вскоре пройдут подготовку в Германии", – сказал Трюдо, которого цитируют украинские медиа.

Также канадский премьер объявил о предоставлении четырех авиационных тренажеров для F-16.

"Это в дополнение к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи", – отметил он.

Отдельно Канада передаст Украине первую часть помощи в размере $5 млрд, которая финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов.