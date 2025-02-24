ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел дополнительные ограничения на поставки из России первичного алюминия. Об этом заявила пресс-служба Совета ЕС по иностранным делам.

"Наконец, ЕС ввел дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые помогают в развитии российских промышленных мощностей (химикатов, некоторых видов пластика и резины) и на их транзит через Россию, а также дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России, который дает России существенные доходы", - отмечается в документе.

В течение года европейские покупатели смогут продолжить приобретение российского алюминия в рамках квоты. Она составит 275 тысяч тонн, что эквивалентно 80% от импорта за 2024 год, сказано в сообщении.

Экспорт российского алюминия в Европу падает с 2022 года из-за отказов европейских производителей от продукции из России. Кроме того, повлиял введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на LME. Продажа на склады LME являлась важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.