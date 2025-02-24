Реальный спрос институционалов на биткоин преувеличен - отчет

Спотовые биткоин-ETF в США привлекли чистые $38,6 млрд с момента запуска, но только $17,5 млрд (44%) представляют реальные покупки длинных позиций. На это указали в 10x Research.

«Большая часть — 56% — вероятно, связана со стратегиями арбитража, где короткие позиции фьючерсов на биткоин компенсируют приток капитала», - говорится в отчете.

Трейдеры извлекают прибыль из разницы между спотовыми и фьючерсными ценами, покупая ETF и продавая шорты в деривативах, пояснил основатель 10x Research Маркус Тилен.

По его мнению, данные означают, что реальный спрос на биткоин как долгосрочный портфельный актив «значительно меньше изображаемого в СМИ».

«Вместо того чтобы отражать широкое институциональное принятие, покупка и продажа BTC-ETF в первую очередь обусловлены ставками финансирования. При этом многие инвесторы сосредоточены на краткосрочном арбитраже, а не на приросте капитала в долгосрок», - заявил Тилен.

Крупнейшими держателями позиций в IBIT от BlackRock являются хедж-фонды и торговые фирмы. Эти игроки «специализируются на эксплуатации неэффективности рынка и получении спредов доходности», а не на долгосрочном принятии, добавил эксперт.

По его словам, в текущих условиях ставки финансирования и базовые спреды слишком низки, чтобы оправдать удержание позиций и открытие новых.

Согласно SoSoValue, за четыре последних торговых дня из биткоин-ETF инвесторы изъяли $559,4 млн.

Тилен отметил, что СМИ зачастую представляют такие оттоки как медвежьи сигналы. Это вредит рыночным настроениям, хотя процесс «фактически нейтрален». Он включает одновременно продажу акций фонда и покупку фьючерсов, что компенсирует любое направленное воздействие на рынок, подчеркнул эксперт.

Напомним, за год после запуска совокупный объем торгов спотовыми биткоин-ETF превысил $750 млрд.