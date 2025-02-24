Последнее обновление: 24.02.2025 12:46

Главы Евросовета и Еврокомиссии, премьеры Канады и Испании прибыли в Киев

Глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник приехали на поезде в Киев по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом передает Associated Press (AP).

По данным AP, Киев также посещают премьер Канады Джастин Трюдо, испанский премьер Педро Санчес, премьеры стран Северной Европы.

Ожидается, что они обсудят с представителями украинских властей поддержку Украины и изменения в политике США при администрации американского президента Дональда Трампа.



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