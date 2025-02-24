Делегация Беларуси примет участие в сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению

Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым примет участие в сегментах высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению, которые 24-26 февраля проходят в Женеве.

Как сообщает МИД, Рыженков также намерен участвовать в министерской встрече государств-членов Группы друзей в защиту Устава ООН, проведет переговоры с руководством находящихся в Женеве организаций ООН.

«Министр представит позицию Беларуси по вопросам обеспечения безопасности в регионе и в мире в целом, отразит актуальные подходы белорусской стороны к деятельности Совета по правам человека с акцентом на проблемные аспекты и пути их урегулирования, а также обозначит основные приоритеты беларусского председательства в ЕАЭС. Особое внимание предполагается уделить вопросам незаконного использования отдельными странами односторонних принудительных мер, нарушающих Устав ООН и права человека», - говорится в сообщении МИД Беларуси.

Планируется, что министр встретится с коллегами их стран Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Рыженков уже провел встречу с директором Международной организации по миграции Эми Поуп.