Последнее обновление: 23.02.2025 15:18

Летевший из Москвы на Кубу самолет из-за технической неисправности приземлился в Петербурге

В петербургском аэропорту Пулково совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, следовавший из Москвы на Кайо-Коко (Куба). Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно информации, посадка прошла благополучно.

Борт принадлежит авиакомпании Nordwind.

По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, добавили в прокуратуре.

Надзорное ведомство организовало проверку.

Nordwind Airlines — российская авиакомпания, образованная в 2008 году. Базируется в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование