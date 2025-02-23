Летевший из Москвы на Кубу самолет из-за технической неисправности приземлился в Петербурге

В петербургском аэропорту Пулково совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, следовавший из Москвы на Кайо-Коко (Куба). Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно информации, посадка прошла благополучно.

Борт принадлежит авиакомпании Nordwind.

По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, добавили в прокуратуре.

Надзорное ведомство организовало проверку.

Nordwind Airlines — российская авиакомпания, образованная в 2008 году. Базируется в московском аэропорту Шереметьево.