Дональд Трамп хочет предложить Китаю и России в два раза сократить военные бюджеты. Об этом сообщает C-Span.

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что хочет обсудить с Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином сокращение военных бюджетов в два раза.

«Первые встречи, которые я хочу провести, — с президентом Си из Китая и Путиным из России. Скажу: сократим военный бюджет вдвое. И мы сможем. Я уверен, что нам это удастся», - сказал Дональд Трамп.

По его словам, он также хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по теме сокращения ядерных арсеналов.

Согласно открытым данным, общие расходы РФ на оборону в 2024 году составили 13,1 трлн рублей (примерно $462 млрд по паритету покупательной способности). Это больше оборонных бюджетов всех стран Евросоюза и Великобритании вместе взятых ($457 млрд), следует из данных Международного института стратегических исследований (IISS).

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия в мире. При этом Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем другие страны.