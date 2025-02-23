Последнее обновление: 23.02.2025 15:18

Эстония передает Украине помощь и обещает усилить ее на €100 млн

Эстония передала Украине помощь и пообещала усилить при первой возможности на €100 млн. Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал.

По его словам, Эстония предоставляет новую помощь для усиления позиций Украины и давления на Россию. Страна посылает 10 тыс. артиллерийских боеприпасов и 750 тыс. продуктовых наборов.

Михал отметил, что при первой возможности список помощи будет дополнен продукцией оборонной промышленности Эстонии на сумму более €100 млн.

"Украина решает свое будущее. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Эстонии", – подчеркнул премьер.



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