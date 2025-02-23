В Украине начали производить акустические сенсоры для обнаружения артиллерии

Новые звукометрические комплексы способны определять координаты вражеской артиллерии на глубине до 25 км.

Комплексы представила украинская компания Vidar Systems на Defense Tech Innovations Forum 2025 от Brave1.

Военные используют такие комплексы для быстрого обнаружения и уничтожения позиций российской артиллерии, прежде всего - минометов. Представитель компании рассказал ЭП, что один комплекс состоит из пяти или десяти акустических сенсоров.

Работают они методом триангуляции и алгоритмов искусственного интеллекта. Сенсоры размещают на определенном расстоянии друг от друга. Каждый микрофон по-своему слышит один и тот же выстрел и определяет направление относительно своего положения. Затем компьютер собирает данные о направлениях взрыва с трех или более микрофонов и накладывает на карту. Точка пересечения трех направлений - это и есть приблизительные координаты врага.

По словам разработчика, комплекс из 5 сенсоров способен закрыть участок фронта в 10 километров. Рама и комплект оборудования весят около 25 килограммов, то есть сенсоры можно развернуть силами 1-2 человек.

Программное обеспечение способно отличать взрывы артиллерии от всех других звуков. Предсерийные партии комплексов уже развернуты и работают на фронте.