Последнее обновление: 22.02.2025 12:15

Хакеры похитили с биржи Bybit криптовалюту Etherium на почти $1,5 млрд

Криптовалютная биржа Bybit подверглась масштабному хакерскому нападению, в результате которого из ее холодного кошелька Ethereum было похищено почти $1,5 млрд. Об этом сообщил гендиректор Bybit Бен Чжоу.

По его словам, злоумышленники воспользовались уязвимостью в механизме подписания транзакций.

Мультиподписной ETH-холодный кошелек Bybit осуществил перевод в теплый кошелек, но эта операция оказалась замаскированной.

Все подписанты видели корректный адрес и настоящий URL, однако фактически подписали изменение логики смарт-контракта. В результате хакер получил полный контроль над кошельком и перевел все Ethereum на неизвестный адрес.

Несмотря на масштабные потери, руководство Bybit уверяет, что все остальные кошельки биржи остаются безопасными, а вывод средств работает в обычном режиме.

Кроме того, компания отмечает, что активы клиентов обеспечены 1:1, поэтому даже если украденные средства не удастся вернуть, Bybit покроет убытки самостоятельно.

По данным СМИ, отток криптовалюты Etherium с биржи составил около $1,46 млрд.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование