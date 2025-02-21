Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении передачи тел заложников

Армия обороны Израиля заявила, что тело, переданное Израилю накануне боевиками ХАМАСа, не принадлежит матери двоих детей Шире Бибас или кому-либо из заложников. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Военные уже сообщили семье Бибаса о том, что тела Ариэля и Кфира Бибаса были идентифицированы.

Однако по словам представителей ЦАХАЛа, как выяснилось после экспертизы в Институте судебной медицины имени Абу Кабира, третье тело не принадлежало их матери – Шире Бибас. Специалисты в Абу-Кабире вообще не смогли опознать тело, оно не принадлежит ни мужчине, ни женщине-заложнику, заявили в ЦАХАЛе.

«Это анонимное тело, которое не было идентифицировано», - заключили военные.

Израильские власти, основываясь на доказательствах судебной экспертизы и разведданных, считают, что оба мальчика были «зверски убиты» террористами в ноябре 2023 года: на момент смерти Ариэлю было 4 года, а Кфиру – 10 месяцев.

«Это очень серьезное нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая, согласно соглашению, обязана вернуть четырех погибших заложников. Мы требуем, чтобы ХАМАС вернул Шири домой вместе со всеми нашими заложниками», - заявили в ЦАХАЛе.

Тело израильского заложника Шири Бабаса должно было быть среди четырех заложников, возвращенных ХАМАСом из Газы в четверг, сообщили израильские военные.

В четверг канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила, что группировка ХАМАС через Красный Крест передала Израилю гробы с телами четырех заложников, в том числе двух детей.