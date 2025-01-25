ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц - наблюдательниц Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Это второй обмен захваченных группировкой заложников на палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В субботу утром были освобождены женщины-военнослужащие: двадцатилетние Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и девятнадцатилетняя Лири Альбаг.

Они были захвачены боевиками ХАМАС недалеко от Газы во время нападения 7 октября 2023 года.

Агентство AFP со ссылкой на палестинские источники сообщает, что Израиль в ответ освободил 200 палестинских заключенных.