Польская и немецкая разведки будут совместно противодействовать подрывной деятельности РФ в Европе

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и польская служба внешней разведки Agencja Wywiadu (AW) публично взяли на себя обязательства сотрудничать против гибридных российских атак. Об этом говорится в совместном сообщении двух спецслужб в Facebook.

Публичное сообщение о сотрудничестве является достаточно необычным шагом для спецслужб.

"Вместе сильнее: AW и BND на постоянной основе сотрудничают в противодействии российским подрывным операциям в Европе. Мы разделяем мнение, что подрывная деятельность не могла осуществляться российской разведкой и ее марионетками на территории Германии и Польши без ведома и разрешения высшего руководства Москвы", – говорится в сообщении.

В последние недели в Германии сообщали о ряде попыток диверсий и диверсионных кампаниях с российским следом – например, поджоге автомобилей, который якобы организуют от имени "экоактивистов".

Кроме того, над базами Бундесвера и другими военными и стратегическими объектами неоднократно фиксировали беспилотники.