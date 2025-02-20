Беларусь продолжает обмениваться информацией с отдельными странами НАТО

Беларусь продолжает контактировать с некоторыми государствами - членами НАТО по обмену информацией. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко представителям военно-дипломатического корпуса, аккредитованным при Минобороны.

"Республика Беларусь - государство, которое является неотъемлемой частью европейского геополитического ландшафта. Мы продолжаем контактировать с военными дипломатами отдельных государств - членов НАТО на предмет обмена информацией о проводимых как в Беларуси, так и в Европе мероприятиях оперативной и боевой подготовки, уточняем взгляды сторон на происходящие военно-политические события", - сказал Ревенко, которого цитирует пресс-служба Минобороны.