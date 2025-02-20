Последнее обновление: 20.02.2025 14:31

В Беларуси цены на продаваемый населению сжиженный газ для заправки баллонов повысились

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли постановлением № 10 от 11 февраля 2025 года повышены цены сжиженного газа для заправки баллонов.

Согласно документу, цена на реализуемый населению газ сжиженный для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг) устанавливается в размере 1 рубль 62 копейки за килограмм (ранее 1 рубль 54 копейки).

Таким образом цены на газ для заправки газовых баллонов повысились на 8 копеек.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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