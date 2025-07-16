Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана со стабильным прогнозом

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики.

«15 июля 2025 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB, прогноз – «Стабильный». Агентство отмечает, что ключевыми факторами сохранения рейтинга являются высокий уровень чистых внешних активов, включая валютные активы Национального фонда РК и золотовалютные резервы Национального банка, низкий уровень государственного долга, проведение постепенной фискальной консолидации, гибкость в финансировании, стабильный экономический рост и умеренные геополитические риски», - сообщает Миннацэкономики.

Отмечается, что высокий объем добычи нефти за счет расширения Тенгизского месторождения (ТШО) будет существенно компенсировать влияние снижения цен на нефть.

По мнению агентства, обновление Налогового кодекса позволит сократить фискальный дефицит в среднесрочной перспективе.

Прогнозируется, что соотношение государственного долга к ВВП, включая гарантированные обязательства, останется стабильным.

Отдельно подчеркивается, что благодаря продолжающейся бюджетной и квазибюджетной поддержке несырьевой сектор экономики продолжает обеспечивать стабильный вклад в структуру экономики.

Fitch также отмечает, что введение США 25% тарифов не окажет существенного влияния на экономику Казахстана в связи с низкой долей Штатов в общей структуре внешней торговли страны.

Кроме того, агентство отмечает низкие риски вторичных санкций.