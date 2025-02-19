Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Мукомолы РФ не исключают массового банкротства предприятий отрасли и сокращения экспорта муки в этом году из-за отсутствия льготного кредитования. Такие опасения высказаны в письме Союза мукомольных и крупяных предприятий на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

"Льготное кредитование в условиях ограниченных ресурсов собственных оборотных средств позволяет сдерживать рост цен на мукомольно-крупяную продукцию. Коммерческое кредитование в настоящее время возможно по ставке выше 25% и при существующих оптовых ценах на муку приведет к массовому банкротству индустриальных мукомольных предприятий и опережающему инфляцию росту цен на мукомольную продукцию. Такое, к сожалению, возможно, так как в опубликованном Минсельхозом "Плане льготного кредитования заемщиков на текущий 2025 финансовый год по состоянию на 5 февраля 2025 года" выделение денежных средств на переработку продукции растениеводства не предусмотрено" - говорится в письме, которое цитирует Интерфакс.

Между тем именно льготное кредитование, которое получали предприятия отрасли, позволило мукомолам удержать оптовые отпускные цены на основные виды продукции на уровне, сопоставимом с ценами февраля 2022 года, несмотря на значительно возросшие производственные и транспортные расходы.

Кроме того, опережающими темпами наращивался экспорт муки, чему способствовало субсидирование транспортных расходов. "Однако предоставление транспортной субсидии в настоящее время ограничено, и ряд предприятий отрасли, являющихся наиболее крупными экспортерами, не имели возможность получить необходимое субсидирование транспортных издержек даже за прошлый, 2024 год", - говорится в письме.

В связи с этим его авторы считают затруднительным не только выполнение задачи по увеличению экспорта муки в 2025 году до 1,5 млн тонн, но и удержание экспортных объемов на уровне прошлого года (по оценке экспертов, около 1,2 млн тонн).

Мукомолы также отмечают, что ситуацию в отрасли осложняет и "значительное количество мелких, технически и технологически несовершенных производств, которые фактически обрушивают рынок муки, работая в "сером" сегменте, выпуская продукцию низкого качества, но по ценам, позволяющим демпинговать на рынке". Надежды на то, что ситуацию поправит федеральная государственная информационная система (ФГИС) "Зерно", не оправдались.

"По неизвестным причинам из-под действия ФГИС были выведены предприятия хлебопечения, являющиеся основным потребителями производимой в стране муки (58% всего объема). Таким образом, расходование более половины всей произведенной в РФ мукомольной продукции не подпадает под действие контролирующих органов и приводит к двойным стандартам: жестким для индустриальных предприятий и ослабленных - для "серых" мукомолов", - говорится в письме.

Союз просит главу Минсельхоза оказать отрасли господдержку в виде льготного кредитования и субсидирования транспортных расходов на экспортные отгрузки мукомольно-крупяной продукции в объеме 100% от стоимости перевозок.