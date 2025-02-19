Делегация Нацсобрания Беларуси собралась в Вену на заседание ПА ОБСЕ

Делегация Национального собрания Беларуси примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет 20-21 февраля в Вене. Об этом говорится в сообщении Палаты представителей парламента.

"20-21 февраля 2025 года делегация Национального собрания Республики Беларусь в ПА ОБСЕ под руководством председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Рачкова С.А. примет участие в 24-м зимнем заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет в городе Вене (Австрийская Республика)", - сообщила пресс-служба парламента.

Согласно информации, запланированы выступления членов белорусской делегации по тематике повестки дня зимнего заседания ПА ОБСЕ, проведение встреч с парламентариями государств - участников ОБСЕ".

Программой сессии предусмотрены заседания постоянного комитета ПА ОБСЕ и трех общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, а также совместные заседания указанных комитетов.

В июне 2024 года белорусскую делегацию не допустили к участию в 31-й сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.