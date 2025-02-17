Пожар на ЧАЭС до сих пор не ликвидировали

Возгорание на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) до сих пор полностью не ликвидировано. Об этом сообщает Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«По состоянию на 13:00 зафиксировано три очага тления. Для их тушения и частичного вскрытия конструкций укрытия работают три группы высотников (по четыре человека в каждой). Выполнено 22 отверстия, общая площадь вскрытия — около 2 кв. м. Проложены рабочие линии на пять стволов. К ликвидации последствий привлечены спасатели ГСЧС», - говорится в сообщении агентства.

Утверждается, что радиационная обстановка остается стабильной. Выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не зафиксировано.

Напомним, российский ударный беспилотник врезался в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС в ночь на 14 февраля. В результате удара укрытие было повреждено, возник пожар.