Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

Wildberries вложит 11 млрд российских рублей в логистический комплекс под Минском

Wildberries инвестирует в строительство логистического комплекса под Минском около 11 млрд российских рублей. Об этом сообщила учредитель маркетплейса Татьяна Ким.

"У нас 140 тысяч кв. м. Если мы оперируем российскими деньгами, то у нас на каждые 100 тысяч квадратов порядка 8 млрд российских рублей", - рассказала Ким, комментируя инвестиции в проект.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries приобрела земельный участок в белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень". В 2024 году на этой территории началось строительство логистического комплекса. Ожидается, что комплекс приведет к созданию 5-6 тысяч рабочих мест.



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