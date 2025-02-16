Лидеры стран Европы готовятся провести экстренный саммит по Украине. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, по окончании Мюнхенской конференции по безопасности они встретятся в Париже.

Цель этой встречи - выработать общую позицию на фоне опасений, что США продвигают мирные переговоры с РФ по окончанию войны в Украине, которые, однако, не предполагают участия в них Европы. Встреча может состояться уже в 17 февраля, уточняет Reuters со ссылкой̆ на четыре европейских дипломатических источника.

По данным ВВС, инициатива организации этой неформальной встречи принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а роль главного ее идеолога взял на себя британский премьер Кир Стармер. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в свою очередь сообщил, что Макрон "уже зовет лидеров Европы в Париж". При этом официальных анонсов саммита Елисейский дворец пока не делал.

Отмечается, что после европейского саммита Стармер планирует обсудить его итоги с Трампом - их встреча запланирована в Вашингтоне в конце февраля. После этого ожидается еще один саммит с участием европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского.

В саммите в Париже также намерен принять участие генсек НАТО Марк Рютте.

"Если европейцы хотят иметь право голоса, они должны продемонстрировать свою значимость", - сказал он.

На MSC генсек НАТО также заявил, что Европа должна выступить с "хорошими предложениями" по обеспечению мира в Украине, если она хочет участвовать в переговорах под руководством США.