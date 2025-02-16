Последнее обновление: 16.02.2025 12:01

Лидеры стран Европы готовятся провести экстренный саммит по Украине

Лидеры стран Европы готовятся провести экстренный саммит по Украине. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, по окончании Мюнхенской конференции по безопасности они встретятся в Париже.

Цель этой встречи - выработать общую позицию на фоне опасений, что США продвигают мирные переговоры с РФ по окончанию войны в Украине, которые, однако, не предполагают участия в них Европы. Встреча может состояться уже в 17 февраля, уточняет Reuters со ссылкой̆ на четыре европейских дипломатических источника.

По данным ВВС, инициатива организации этой неформальной встречи принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а роль главного ее идеолога взял на себя британский премьер Кир Стармер. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в свою очередь сообщил, что Макрон "уже зовет лидеров Европы в Париж". При этом официальных анонсов саммита Елисейский дворец пока не делал.

Отмечается, что после европейского саммита Стармер планирует обсудить его итоги с Трампом - их встреча запланирована в Вашингтоне в конце февраля. После этого ожидается еще один саммит с участием европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского.

В саммите в Париже также намерен принять участие генсек НАТО Марк Рютте.

"Если европейцы хотят иметь право голоса, они должны продемонстрировать свою значимость", - сказал он.

На MSC генсек НАТО также заявил, что Европа должна выступить с "хорошими предложениями" по обеспечению мира в Украине, если она хочет участвовать в переговорах под руководством США.



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