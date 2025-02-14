Последнее обновление: 14.02.2025 17:30

ЦБ РФ хотят обязать согласовывать повышение ключевой ставки с Госдумой

Депутаты планируют обязать Банк России согласовывать значительные изменения ключевой ставки с Госдумой. Соответствующая норма предусмотрена законопроектом, который внесла в парламент группа депутатов.

«Банк России может повышать процентную ставку по операциям Банка России более чем на сто базисных пунктов (1 процентный пункт — прим.) только с согласия Государственной думы, оформленного соответствующим постановлением. Банк России не может повышать процентную ставку по операциям Банка России без согласия Государственной думы, если повышение процентной ставки... превышает размер годовой инфляции за предыдущий календарный год, увеличенный в полтора раза», - цитирует РИА Новости текст законопроекта.

Авторы документа отмечают, что он касается только существенных изменений ключевой ставки и направлен на предотвращение резких колебаний на рынке.

«В современных экономических условиях резкие изменения ключевой процентной ставки Банком России могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая шоковые эффекты для экономики. Это особенно заметно в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок, которые наиболее чувствительны к изменениям стоимости заимствований», - говорится в пояснительной записке.



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