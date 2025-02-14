Последнее обновление: 14.02.2025 17:30

Казахстан разрешил перевозчикам из ЕАЭС въезжать на свою территорию после их перегрузки или перецепки

Перевозчикам из стран ЕАЭС разрешено въезжать на территорию Казахстана с товарами из третьих стран после их перегрузки или перецепки. Такое решение продлено приказом Минтранса Казахстана до 1 января 2026 года.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, законодательство Казахстана запрещает перегрузку товаров, отправленных из какой-либо другой страны в Казахстан, на территории третьих стран. Однако для перевозчиков из стран ЕАЭС с 2022 года действует исключение из этого правила.

В документе о продлении разрешения говорится, что запрет на въезд не распространяется на перевозчиков из стран ЕАЭС, «если перевозка выполняется последовательно несколькими перевозчиками с перегрузкой (погрузкой/выгрузкой) и (или) заменой тягача при наличии отечественных разрешений предыдущего перевозчика».



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