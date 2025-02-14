В РФ появится структурная облигация с привязкой к биткоин-ETF

Инвесткомпания «Финам» предложит квалифицированным инвесторам структурную облигацию сроком на шесть месяцев, где базовым активом выступит биткоин-ETF от BlackRock. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Облигация «Финама» будет номинирована в рублях, доходность рассчитают в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ. Минимальная сумма вложений – 200 000 рублей, брокерская комиссия составит 1%.

У инструмента предусмотрена опция защиты капитала.

«В случае снижения курса до 30% инвестор получит вложенный капитал. При более сильной коррекции убыток будет считаться не от стартовой цены, а от защитного барьера на уровне 70% от начальной стоимости структурной облигации», - рассказали представители «Финам».

Среди возможных рисков они назвали неполучение дохода, снижение ликвидности, ухудшение конъюнктуры рынка и дефолт.

В будущем компания планирует запустить продукт с привязкой к Ethereum-ETF.