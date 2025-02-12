Никол Пашинян считает закон о членстве Армении в ЕС важным в плане безопасности страны

Закон о процессе вступления Армении в Евросоюз является важным компонентом в плане безопасности, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В плане безопасности это очень важный компонент", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос депутата в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

"Конечно, принятие закона не означает, что мы стали членом или кандидатом в членство ЕС. Это важный шаг, таким образом мы предоставили народу широкую возможность выбора, а также возможность содержательных обсуждений", - отметил Пашинян.

Он заявил, что принятие закона о процессе вступления в ЕС не делает более серьезными "все существующие для Армении риски, а делает их более управляемыми".

"У нас есть серьезные риски и наш ответ на эти риски - сбалансированная внешняя политика. И мы должны суметь обеспечить стабильность в этих балансах", - заявил премьер Армении.

Ранее в среду парламент Армении принял в первом чтении закон о процессе вступления страны в Евросоюз.

Правительство страны 9 января одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Пашинян заявлял, что решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.