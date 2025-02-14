Последнее обновление: 14.02.2025 18:00

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС.

За принятие закона проголосовали 63 депутата, против — семь. Оппозиционная фракция «Армения» решила бойкотировать голосование, передает РБК.

В начале января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступлении страны в Евросоюз.

Тогда министр иностранных дел Арарат Мирзоян, представляя законопроект, говорил, что это гражданская инициатива — было собрано более 50 тысяч подписей за вступление в ЕС.

Мирзоян предлагал правительству «выразить положительную позицию», поскольку в последние годы между Арменией и ЕС сложились «достаточно интенсивные и динамичные» отношения.

В целом вопрос о евроинтеграции должен решаться на референдуме.

«После принятия закона мы должны обсудить с ЕС ту дорожную карту, которую они себе представляют и которую мы себе представляем», - говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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