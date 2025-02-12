Итальянская финансовая группа UniCredit ускоренно готовится уйти с российского рынка

Итальянская финансовая группа UniCredit на год опережает утвержденный план по сворачиванию своего бизнеса в России. Об этом говорится в заявлении группы.

«Объем розничного бизнеса сокращен более чем на 50%, цели 2025 года (по выходу с российского рынка) были достигнуты с опережением на год», - говорится в заявлении группы, которое цитирует ТАСС.

В России группа представлена дочерней структурой — ЮниКредит Банком. Как указано в заявлении, упорядоченное сворачивание деятельности в РФ предусматривает сведение к нулю вклада банка в чистую прибыть UniCredit к 2027 году с последующим полным выходом с рынка.

В январе 2025 года ЮниКредит Банк прекратил осуществлять исходящие денежные переводы в евро для физических лиц. В кредитном учреждении такое решение пояснили ограничениями со стороны банка-корреспондента.

Кроме того, с 2022 года ЮниКредит Банк начал закрывать офисы в российских городах. В январе 2025 года были закрыты еще три офиса в Московском регионе.

Ранее UniCredit заявляла о намерениях продать свой российский бизнес.