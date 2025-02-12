Польша сообщила о нарушении границы российским военным самолетом над Балтикой

Российский истребитель Су-24МР на короткое время вошел в воздушное пространство Польши над территориальными водами в Балтийском море. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно информации, самолет вылетел из Калининградской области и находился в воздушном пространстве страны одну минуту 12 секунд. За это время он успел пролететь 6,5 км.

«Польские службы контроля воздушного пространства были в контакте с российской стороной, которая подтвердила нарушение польского воздушного пространства», - говорится в сообщении.

В свою очередь Россия объяснила случившееся ошибкой навигационной системы самолета.

Утром во вторник стало известно, что Польша поднимала в воздух самолеты во время российского обстрела Украины.