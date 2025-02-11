Спикер парламента Армении Ален Симонян считает маловероятным принятие предложений России о посреднических усилиях по вопросу заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом он сказал на брифинге.

"Но каждое предложение, если оно бывает конкретным, мы обсуждаем. Однако предыдущий опыт оставил очень плохие воспоминания. У нас есть много нерешенных вопросов, отсутствие ответов, к примеру, о позиции России по вопросу вторжения на территорию Армении азербайджанских войск", - сказал Симонян.

Он намекнул, что в Армении не согласятся принять посредничество Москвы в переговорах с Азербайджаном.

"И сейчас, после всего этого слышать предложение о посредничестве... понимаете, что Армения может относиться скептически. Всему миру понятно, что произошло, и как они нас оставили одних", - упрекнул Симонян.