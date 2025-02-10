Правительство Беларуси установило тарифы на ЖКУ в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, цены (тарифы) устанавливаются с 1 января 2025 года исходя из подходов, предусматривающих распределение прироста платежей по типовой квартире в размере 21 рубля, или 0,5 базовой величины, между всеми жилищно-коммунальными услугами.

Цены на природный газ не изменились и остались на уровне 2024 года, а вот тарифы на электроэнергию для населения с 1 января 2025 года повышаются на 11,9%. Для типовой квартиры при нормативном потреблении электрической энергии это составит 4 рубля 51 копейку.

Цены на сжиженный газ для населения в 2025 году увеличены на 5%. Так, стоимость баллона сжиженного газа весом 21 кг в пределах нормативного потребления составит 24 рубля 50 копеек.