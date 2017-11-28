Власти Минска повысили цены на вывоз мусора

Решением Мингорисполкома № 3312 от 28 сентября введены дифференцированные тарифы на вывоз мусора.

Согласно размещенному в НЦПИ документу, жильцы домов с мусоропроводом будут платить на 8% больше по сравнению с теми, кто живет в домах без мусоропроводов.

В частности, предельные максимальные субсидируемые тарифы на оказываемые населению услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в домах с мусоропроводом выросли до 5,5235 рубля за 1 кубометр, а в домах без мусоропроводов по-прежнему составят 5,1143 рубля.

Также подорожал вывоз мусора для юрлиц, обслуживающих жилфонд с функционирующим мусоропроводом — до 5,5235 рубля за 1 кубометр (без функционирующего мусоропровода тариф составит прежние 5,1143 рубля за 1 кубометр),