Последнее обновление: 28.11.2017 17:25

Власти Минска повысили цены на вывоз мусора

Решением Мингорисполкома № 3312 от 28 сентября введены дифференцированные тарифы на вывоз мусора.

Согласно размещенному в НЦПИ документу, жильцы домов с мусоропроводом будут платить на 8% больше по сравнению с теми, кто живет в домах без мусоропроводов.

В частности, предельные максимальные субсидируемые тарифы на оказываемые населению услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в домах с мусоропроводом выросли до 5,5235 рубля за 1 кубометр, а в домах без мусоропроводов по-прежнему составят 5,1143 рубля.

Также подорожал вывоз мусора для юрлиц, обслуживающих жилфонд с функционирующим мусоропроводом — до 5,5235 рубля за 1 кубометр (без функционирующего мусоропровода тариф составит прежние 5,1143 рубля за 1 кубометр),

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