Последнее обновление: 05.01.2018 15:51

Лукашенко подписал указ о тарифах на ЖКУ для населения в 2018 году

Лукашенко подписал указ №473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год», сообщает его пресс-служба.

Предельно допустимые тарифы сформированы с учетом резервов снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг, выявленных межведомственной рабочей группой, созданной Комитетом государственного контроля.

В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах $5.

Планируется, что эти тарифы позволят в 2018 году обеспечить уровень возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг в размере более 70%. По большинству услуг (техническое обслуживание жилых помещений, лифтов, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз и обезвреживание коммунальных отходов) с учетом проводимой работы по снижению их себестоимости планируется выйти на стопроцентное возмещение.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по господдержке населения через предоставление нуждающимся в ней безналичных жилищных субсидий.

Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование