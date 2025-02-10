Последнее обновление: 10.02.2025 15:32

Казахстан начал экспортировать минудобрения в обход России

Казахстан экспортировал первую партию минерального удобрения — аммофос — Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), который проходит в обход России. Об этом сообщила компания "КазТрансОйл".

Перевалку 3 тыс. тонн казахстанского аммофоса совершил Батумский морской порт (находится под управлением дочерней компании АО "КазТрансОйл" – ООО "Батумский нефтяной терминал").

Доставка минудобрения из Казахстана в грузинский Батуми осуществляется мультимодальной перевозкой через Каспийское море.

В 2025 году ООО "Батумский морской порт" планирует осуществить перевалку 50 000 тонн казахстанского аммофоса.

Кроме того, в 2024 году компания обеспечила по ТМТМ первые поставки на мировые рынки 37600 казахстанской аммиачной селитры.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Middle Corridor, Средний коридор) – международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, далее в Турцию и страны Европы.

Казахстан 27 января начал экспортировать нефть из месторождения Кашаган через Азербайджан в обход России. Трубопроводной системой Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) эту нефть транспортируют в Средиземное море.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование