США и Япония готовы совместно обеспечивать безопасность спорных островов

США и Япония подтвердили, что в соответствии с двухсторонним Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности готовы совместно обеспечивать оборону спорного архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).

"Лидеры подтвердили, что статья V договора <...> применяется к островам Сенкаку", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Сигэру Исиба в Вашингтоне.

Эта статья предусматривает, что каждая из сторон считает любую военную агрессию против союзника угрозой своей национальной безопасности.

В заявлении говорится о "решительном неприятии любых действий, направленных на подрыв давнего и мирного управления островами Сенкаку Японией".

Архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море в настоящее время контролирует Токио. Он является предметом территориального спора между Японией и Китаем - отношения между странами обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова у японского владельца.