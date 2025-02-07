Российский газ начал поступать в Словакию через Турцию и Балканы

Словацкая газовая компания SPP сообщила о возобновлении по альтернативному маршруту поставок российского газа в Словакию, прерванного ранее из-за решения Украины прекратить транзит российского газа.

Согласно сообщению SPP, газ идет по южному маршруту через трубопровод "Турецкий поток", дальше по балканской системе трубопроводов поступает в Венгрию, а оттуда - в Словакию.

Газ поставляется с 1 февраля в уменьшенном объеме по сравнению с ситуацией до остановки транзита через Украину, но в апреле объем поставок должен удвоиться.

Украина прекратила транзит российского газа с начала 2025 года, что нанесло серьезный удар по Словакии, которая зависит от этого топлива. Братислава осудила решение Киева.

Премьер-министр Словакии в конце 2024 года посетил Москву для переговоров с Путиным о дальнейших поставках российского газа.