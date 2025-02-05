Литовские фирмы в обход санкций перегоняли в РФ и Беларусь грузовые автомобили и прицепы

Литовские фирмы, занимающиеся грузовыми перевозками и торговлей автомобилями, в обход санкций перегоняли в Россию и Беларусь грузовые тягачи и прицепы к ним. Об этом сообщила пресекшая незаконную деятельность таможенная криминальная служба.

"В ходе проверок и обысков в Вильнюсе и Рудамине были задержаны подготовленные к перегону 17 тягачей и 15 прицепов общей стоимостью около €1,5 млн", - говорится в сообщении.

Обвинения в нарушении санкционного режима (транспортные средства включены в списки санкций) предъявлены двум сотрудникам фирм (количество не уточняется, но о фирмах говорится во множественном числе), которые являются гражданами Белоруссии, а также двум гражданам Литвы. Они задержаны. Решением суда белорусы задержаны на один месяц и два месяца. О сроках задержания литовцев не сообщается. К другим подозреваемым, как отметило ведомство, не назвав их число, применены более мягкие меры пресечения.

По данным таможенной криминальной службы, незаконным путем в РФ и Беларуси оказались 30 тягачей и прицепов, а также легковые автомобили дорогих марок общей стоимостью €1,7 млн.