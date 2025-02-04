Последнее обновление: 04.02.2025 18:00

В Финляндии суд отказался освободить арестованный танкер Eagle S

В Финляндии столичный апелляционный суд оставил в силе решение окружного суда Хельсинки об аресте танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля и четырех кабелей связи.

Полиция арестовала танкер под флагом Островов Кука 28 декабря, поскольку подозревает, что судно повредило кабель электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационных кабеля между двумя странами.

Нефтяной танкер был отведен в территориальные воды Финляндии и в настоящее время находится на якорной стоянке близ города Порвоо. По утверждениям властей Финляндии и Эстонии, он является частью "теневого флота" России.

Ситуация вокруг танкера привела к началу операции НАТО "Страж Балтии" по патрулированию в Балтийском море кораблями альянса с целью обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

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