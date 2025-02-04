Демократы будут тормозить назначения Трампа, протестуя против закрытия USAID

Сенатор от Демократической партии Брайан Шац обещает блокировать голосование по кандидатурам Дональда Трампа на дипломатические должности в знак протеста против намерений закрыть Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Reuters.

Шац был одним из нескольких конгрессменов от Демократической партии, которые в понедельник провели пресс-конференцию у здания USAID в Вашингтоне и осудили действия администрации Трампа в отношении учреждения.

Перед началом пресс-конференции сенатор рассказал Reuters о своем плане блокировать дипломатические назначения Трампа в Сенате.

Его коллега Крис Ван Холлен заявил журналистам, что также будет принимать меры, чтобы задержать назначение кандидатов на должности в Государственном департаменте США.

Торможение процесса одобрения номинированных президентом США людей в Сенате является одним из немногих путей, которыми Демократическая партия располагает, чтобы влиять на политику.

Согласно правилам Сената, один сенатор может задерживать назначение номинантов на должность, даже если остальные 99 придерживаются другого мнения. В прошлом году сенатор-республиканец Томми Табервиль месяцами блокировал назначения на должности в Пентагоне из-за политики ведомства в отношении абортов.

В администрации Трампа Илон Маск возглавляет усилия, направленные на закрытие USAID, выдвигая в его адрес все более жесткие обвинения. Сотрудникам агентства в понедельник приказали оставаться дома.

Как известно, исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.