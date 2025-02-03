Сотрудник литовской компании тайно продавал лазеры в Россию

Сотрудник одного из крупнейших производителей лазеров в Литве – компании Optogama – тайно продавал лазеры российским институтам, работающим в сфере оборонной промышленности. Эту информацию радиостанции LRT подтвердил директор компании Тадас Липинскас.

"Нам известно, что один из сотрудников компании совершил противоправные действия, в результате которых некоторые компоненты, производимые компанией, могли быть переданы субъектам, находящимся под санкциями", – сказал Липинскас.

По его словам, для компании это стало неожиданностью. Сотрудник-нарушитель уволен, проводится внутреннее расследование, компания сотрудничает с правоохранительными органами.

По данным Департамента госбезопасности, задержан гражданин России, имеющий вид на жительство в Литве. По мнению правоохранителей, он имел сеть бизнес-контактов в России, получал заказы от российских предприятий и организовывал поставки необходимого им оборудования.

Подозрения по этому делу выдвинуты десяти лицам, следственные действия проводятся в Литве, Латвии и Эстонии. Департамент госбезопасности Литвы не разглашает название компании.

По данным LRT, одним из основателей компании Optogama является гражданин Беларуси Николай Кулешов. Он также является бывшим акционером предприятия.

Ранее лазеры Optogama широко продавались в России. Сейчас в Санкт-Петербурге работает компания LLS, которая, как сообщается, является представителем Optogama в России.