Последнее обновление: 03.02.2025 18:00

Сотрудник литовской компании тайно продавал лазеры в Россию

Сотрудник одного из крупнейших производителей лазеров в Литве – компании Optogama – тайно продавал лазеры российским институтам, работающим в сфере оборонной промышленности. Эту информацию радиостанции LRT подтвердил директор компании Тадас Липинскас.

"Нам известно, что один из сотрудников компании совершил противоправные действия, в результате которых некоторые компоненты, производимые компанией, могли быть переданы субъектам, находящимся под санкциями", – сказал Липинскас.

По его словам, для компании это стало неожиданностью. Сотрудник-нарушитель уволен, проводится внутреннее расследование, компания сотрудничает с правоохранительными органами.

По данным Департамента госбезопасности, задержан гражданин России, имеющий вид на жительство в Литве. По мнению правоохранителей, он имел сеть бизнес-контактов в России, получал заказы от российских предприятий и организовывал поставки необходимого им оборудования.

Подозрения по этому делу выдвинуты десяти лицам, следственные действия проводятся в Литве, Латвии и Эстонии. Департамент госбезопасности Литвы не разглашает название компании.

По данным LRT, одним из основателей компании Optogama является гражданин Беларуси Николай Кулешов. Он также является бывшим акционером предприятия.

Ранее лазеры Optogama широко продавались в России. Сейчас в Санкт-Петербурге работает компания LLS, которая, как сообщается, является представителем Optogama в России.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование