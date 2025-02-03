Годовая инфляция в Турции в январе замедлилась до 42,1%

Потребительские цены в Турции в январе увеличились на 42,12% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Темпы роста цен замедлились по итогам восьмого месяца подряд и являются минимальными с июня 2023 года. В декабре прошлого года инфляция составила 44,38%.

Аналитики в среднем ожидали еще более существенного ослабления инфляции в Турции в январе - до 41,25%, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки в минувшем месяце подорожали на 41,76% в годовом выражении (в декабре - 43,58%), коммунальные услуги - на 68,9% (+69,03%), транспортные - на 23,14% (+25,88%), одежда и обувь - на 27,53% (+32,32%), отдых и развлечения - на 33,05% (+37,57%).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей замедлился до минимальных с января 2022 года 42,65% с 45,34% месяцем ранее.

В помесячном выражении, однако, инфляция ускорилась до максимальных с января 2024 года 5,03% с 1,03% в декабре.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в январе повысились на 27,2% в годовом выражении (минимальный прирост с февраля 2021 года) и на 3,06% в помесячном, сообщил Turkstat. В декабре они увеличились соответственно на 28,5% и 0,4%.