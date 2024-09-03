Инфляция в Турции в августе замедлилась до 52%

Потребительские цены в Турции в августе выросли на 52% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статинститута страны (Turkstat).

Темпы подъема замедляются третий месяц подряд. В июле инфляция составляла 61,8%.

Августовские темпы повышения цен являются минимальными с июля прошлого года.

Продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце подорожали на 44,9% (в июле - на 58,9%), транспортные услуги - на 29% (на 46,1%), одежда и обувь - на 29,4% (на 39,6%), мебель и товары для дома - на 44,8% (на 56,6%). Цены в гостиницах, кафе и ресторанах повысились на 67,7% (на 76%).

Между тем темпы роста стоимости коммунальных услуг ускорились до 101,5% с 98,5% в июле.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания, энергоносителей, алкоголя, табачной продукции и золота, в прошлом месяце составила 51,6% в годовом выражении, что является самым низким показателем с июня 2023 года. В июле она находилась на отметке 60,2%.

Потребительские цены в Турции в августе относительно предыдущего месяца увеличились на 2,5%. В июле к июню прирост составлял 3,2%.