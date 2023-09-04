Последнее обновление: 04.09.2023 13:36

Инфляция в Турции в августе приблизилась к 60%

В августе годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%, что оказывает давление на центральный банк с целью дальнейшего повышения процентных ставок. Об этом свидетельствуют официальные данные Государственного статистического агентства.

В годовом измерении цены выросли на 58,9% в августе по сравнению с 47,8% в июле.

"Это довольно ужасные показатели инфляции. Это усилит давление на (центральный банк) и заставит его еще больше повысить учетную ставку с нынешних 25%", - заявил экономист по развивающимся рынкам Тимоти Эш.

Между тем рост потребительских цен в помесячном исчислении замедлился до 9,1% в августе с 9,5% в июле. Июльский показатель был рекордным с декабря 2021 года.

Инфляция обусловлена повышением налогов и цен на горючее, которые ввел министр финансов Мехмет Симсек для выполнения предвыборных обещаний Эрдогана, а также масштабными усилиями по восстановлению после мощного землетрясения.

ЦБ Турции ожидает, что инфляция составит 58% в 2023 году, 33% в 2024 году и 15% в 2025 году.

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