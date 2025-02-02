Предложение Чехии ограничить перемещение дипломатов РФ в Шенгене поддержала Франция

Чешское предложение об ограничении передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, а также председательство Польши в Совете ЕС. Однако единогласной поддержки пока не достигнуто, сообщил в интервью информагентству ČTK министр иностранных дел Ян Липавский.

«Чехия предлагает свой конкретный проект ограничения передвижения российских дипломатов, число которых в Европе составляет от 2000 до 3000 человек, включая обслуживающий персонал и членов семей. Это создает высокоэффективную сеть для их шпионских и диверсионных операций», - заявил министр. «Я не вижу ни одной причины, почему мы должны идти им навстречу и позволять им свободно передвигаться по Европе с шенгенскими визами», - добавил он.

Чехия продвигает этот проект уже более года. По дипломатическим и тактическим причинам Липавский публично не называет страны, не согласные с инициативой, чтобы продолжать обсуждение за закрытыми дверями. Однако поддержку предложению оказывают, например, Румыния, Польша, страны Балтии, Дания и Нидерланды. «От некоторых других стран я слышу, что им это предложение кажется интересным. Меня порадовало, что министр иностранных дел Франции поддержал проект на заседании совета в своем выступлении», - отметил он.

По данным брюссельского портала Politico, готовящийся 16-й пакет антироссийских санкций не включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа в Европу. Вместо этого санкции, по словам дипломатов, вновь будут направлены на суда из российской «теневой» флотилии, а также на ограничение экспорта алюминия из России.