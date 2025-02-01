Суд Италии снова обязал вернуть группу отправленных в Албанию мигрантов

Апелляционный суд Рима в пятницу, 31 января, приостановил решение об отправке группы мигрантов в центры временного содержания в Албании в рамках двустороннего соглашения о противодействии нелегальной миграции. Об этом сообщает ANSA.

Римский суд передал дело о высылке мигрантов в Албанию в Суд Европейского Союза, чтобы тот решил, соответствуют ли действия итальянского правительства праву ЕС.

На время рассмотрения дела в Суде Евросоюза мигранты должны быть возвращены из Албании в Италию.

Итальянский военный корабль с группой мигрантов достиг берегов Албании

Источник ANSA в итальянском правительстве выразили "большое удивление" решением суда, так как считают, что необходимости ждать мнения Суда ЕС нет.

Предыдущие высылки мигрантов в Албанию, организованные правительством Италии – в октябре и ноябре 2024 года – также были отменены решениями судей иммиграционной секции римского суда.

Споры вокруг плана, который премьер Италии Джорджа Мелони считает краеугольным камнем для ограничения нелегальной миграции, разворачиваются вокруг решения Суда ЕС, вынесенного в прошлом году.

Суд заявил, что ни одна страна происхождения не может считаться безопасной, если даже ее часть является опасной, что подрывает идею Рима депортировать в Албанию мигрантов из выбранного списка "безопасных" стран с целью их быстрой репатриации.

Правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением с участием страны Европейского Союза, которая перенаправляет мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС. Но до сих пор эти центры стоят пустыми.