Турция отказалась разблокировать работу российских карточек "Мир"

Переговоры между Россией и Турцией по возобновлению работы платежной системы "Мир" завершились без успеха. Об этом заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью РИА Новости.

По его словам, перспектив для разблокировки карточек больше нет и посоветовал россиянам, которые еду в Турцию, рассчитывать на наличные.

В сентябре 2024 года власти Турции заявили, что не обсуждают возобновление работы в стране российской платежной системы "Мир".

С начала 2024 года турецкие банки стали отказываться работать с платежами из России.

Российские власти пытались договориться с Анкарой, однако к началу осени почти все банки Турции решили отказаться от обслуживания сделок, связанных с Россией и Беларусью.