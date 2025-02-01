Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

Польша подняла в воздух истребители и привела в готовность ПВО из-за ракетной атаки РФ на Украину

В связи с массированным ракетным ударом РФ по Украине Польша утром в субботу, 1 февраля, подняла в воздух истребители, а также привела в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В командовании заверили, что "все имеющиеся силы и средства" были развернуты, а ситуация постоянно контролируется.

"Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве", – говорится в заявлении.

В соответствии с процедурами, задействованы все имеющиеся силы и средства, подняты пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности, добавили польские военные.

Утром 1 февраля всю Украину охватила воздушная тревога, которую начали отменять в Киеве и ряде областей после 9.00.

Под ударом российских войск оказались, в частности, Харьков, Полтава, Сумы и Запорожье.

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