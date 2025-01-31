Последнее обновление: 31.01.2025 18:00

Судно с российскими моряками задержано в Норвегии по подозрению в повреждении кабеля

Полиция Норвегии задержала норвежское судно Silver Dania с экипажем из россиян по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на полицию Тромсё.

"Существуют подозрения, что судно имело отношение к нанесению серьезного ущерба оптоволоконному кабелю между Латвией и Швецией", - заявили в полиции.

Задержание провели по запросу Латвии.

Судно под флагом Норвегии, также принадлежащее норвежской стороне, шло из Петербурга в Мурманск.



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