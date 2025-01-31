Последнее обновление: 31.01.2025 18:00

Премьер-министр РФ пообещал дешевый и быстрый интернет на всей территории ЕАЭС

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня на пленарной сессии форума Digital Almaty пообещал дешевый и быстрый интернет на всей территории ЕАЭС.

По его словам, в следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять в том числе услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону.

«Еще через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки. В дальнейшем будет функционировать около трехсот аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран союза — в дешевом и быстром интернете. Важно, что мы развиваемся на основе своих технологий и на собственной элементной базе», - сказал российский чиновник, которого цитирует ТАСС.

Еще одним из ключевых направлений также является развитие перспективных космических группировок и систем для обеспечения сервисов нового уровня, добавил он.



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