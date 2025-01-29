Последнее обновление: 29.01.2025 17:38

Правительство США предлагает 2 млн госслужащих денежные стимулы за увольнение

Администрация Трампа предлагает финансовые стимулы 2 млн гражданских федеральных служащих, чтобы они уволились в рамках планов радикального сокращения работников правительства США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на электронное письмо, направленное федеральным служащим.

Программа "отложенного увольнения" позволит федеральным служащим получать заработную плату до 30 сентября, но без необходимости работать в офисе. При этом их рабочие обязанности могут сократить или полностью отменить на этот период.

В электронном письме говорится, что федеральным служащим дают время до 6 февраля, чтобы решить, участвовать ли в программе. Заинтересованным работникам предлагается ответить на письмо из правительственного аккаунта и написать слово "уволиться".

Пока непонятно, сколько работников примут это предложение и какое влияние оно будет иметь на государственные расходы или уровень услуг.

Предложение распространяется на гражданских служащих, кроме занимающих должности, связанные с иммиграцией и национальной безопасностью, а также людей, работающих в Почтовой службе США.

"Пока мы не можем придать вам полной уверенности в сохранении вашей должности или ведомства, но если ваша должность будет ликвидирована, с вами будут обращаться достойно", – отмечают в электронном письме.

Федеральные служащие могут устроиться на другую работу и им продолжат начислять выплаты до 30 сентября.



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