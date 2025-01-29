Дания разрешила "дочке" Газпрома законсервировать "Северный поток"

Энергетическое управление Дании разрешило дочерней компании Газпрома провести работы по сохранению газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море путем консервации. Об этом говорится в сообщении управления.

"Работы имеют целью сохранить поврежденный трубопровод путем установления специально изготовленных заглушек на каждом из открытых концов труб. Это предотвратит дальнейшую утечку газа и поступление кислорода морской воды внутрь труб", - говорится в сообщении.

Разрешение предоставлено по ряду условий, которые должны обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию трубопровода.

В частности, компания ежегодно должна предоставлять план по трубопроводу, чтобы энергетическое управление могло постоянно следить за планами компании по газопроводу.

Nord Stream 2 AG планирует провести работы во втором или третьем квартале 2025 года, и они продлятся примерно 2-3 недели.